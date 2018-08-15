Среднемесячный доход переселенца в июне составил около 2 тысяч гривень - исследование

Доход 58% опрошенных переселенцев не превышает 5 тыс. грн в месяц.

Среднемесячный доход внутренне перемещенного лица в июне 2018 года в Украине составил около 2 тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленном исследовании Международной организации по миграции в Украине и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Среднемесячный доход на члена домохозяйства внутренне перемещенных лиц продолжал снижаться с декабря 2017 года и в июне 2018 составил 2090 грн", - говорится в документе.

По данным исследования, в декабре 2017 года среднемесячный доход переселенцев составил 2446 грн.

"Такое снижение может быть связано с уменьшением числа трудоустроенных внутренне перемещенных лиц, а также тех, кто называет зарплату основным источником доходов", - говорится в исследовании.

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Согласно результатам опроса, по состоянию на начало июня среднемесячный доход большинства домохозяйств переселенцев (58%) не превышает 5 тыс. грн: 31% респондентов отметили, что их среднемесячный доход составляет от 3 тыс. грн до 5 тыс. грн, 23% получают от 1,5 тыс. грн до 3 тыс. грн, 4% - до 1,5 тыс. грн.

При этом 42% опрошенных сообщили, что их доход превышает 5 тыс. грн: 19% ответили, что доход составляет от 5 тыс. грн до 7 тыс. грн, 14% - от 7 тыс. грн до 11 тыс. грн, 9% сообщили, что их доход составляет более 11 тыс. грн в месяц.

Самооценка переселенцами их финансовой ситуации осталась в июне неизменной по сравнению с предыдущим месяцем.

Так, 42% оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание», 39% - «средств хватает на питание, необходимую одежду, обувь, базовые нужды», 13% - «вынуждены экономить даже на питании», 4% - «средств хватает на базовые и другие нужды». 2% опрошенных не ответили на вопрос.

Во время исследования в апреле-мае были проведены личные и телефонные интервью. В рамках личных интервью опрошено 2406 переселенцев, а в рамках телефонных - 4 006. Личные интервью проведены в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурирована пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ.

Среди опрошенных по телефону 3246 интервью были проведены с переселенцами, проживающими на контролируемой правительством Украины территории и 760 интервью - с переселенцами, которые вернулись на неподконтрольную территорию.

Выборка была создана на основе базы данных регистрации ВПЛ, который ведется Министерством социальной политики Украины.