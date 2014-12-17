Россиянам из-за падения рубля с лета разрешат объявлять себя банкротами

В связи со сложной ситуацией на финансовом рынке депутаты Госдумы решили ускорить вступление в силу закона о банкротстве физических лиц, пишет в среду газета "Известия".

Согласно принятым во вторник на пленарном заседании поправкам, россияне смогут объявить себя банкротами уже с 1 июля 2015 года. Ранее предполагалось, что закон вступит в силу только в 2016 году.

"Это обусловлено необходимостью снижения социальной напряженности в связи со сложной экономической ситуацией, — рассказал председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов. — Закон создает позитивную, "мягкую" альтернативу исполнительному производству, предоставляя возможность отсрочки, рассрочки, дисконтирования суммы долга, уменьшает величину процентов до размера ставки рефинансирования ЦБ".

Согласно принятым Госдумой поправкам, на собственное банкротство может подать любой гражданин с долгом выше 500 тыс. рублей, если предполагает, что не сможет его обслуживать. В суд он будет обязан предоставить списки своих кредиторов и должников с указанием сумм задолженности, опись своего имущества, в том числе находящегося в залоге, справку о наличии счетов, вкладов, доходах и уплаченных налогах за 3 года.

Кроме того, он будет обязан отчитаться о всех совершенных сделках за последние 3 года с недвижимостью и прочим имуществом дороже 300 тыс. рублей.

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Как признает Гаврилов, необходимость переноса срока вступления в силу закона связана с растущей просрочкой по потребительским кредитам, в первую очередь выданных в валюте: из-за роста курса доллара и евро многие добросовестные заемщики оказались в тупиковой ситуации, когда их ежемесячный платеж по кредиту превысил зарплату. При этом сами банки навстречу заемщикам идут неохотно, а предлагаемые ими программы рефинансирования не сильно облегчают долговое бремя.