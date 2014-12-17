Российский рубль продолжает падение к доллару и евро

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск среды вырос на 3,22 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 70,72 рубля, курс евро к рублю увеличился на 3,45 рубля - до 88,6 рубля, сообщает Прайм.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 3,5 рубля - до 78,94 рубля.

Читайте такжеПутину для спасения рубля нужно изменить политику в отношении Украины - советник ОбамыНа открытии сегодняшних торгов на Московской бирже доллар достигал отметки 72,7 рубля, евро - 92,19 рубля, бивалютная корзина - 81,36 рубля. Затем рубль немного укрепился, а доллар и евро отступили от сегодняшних максимумов.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 декабря, курсы европейской и американской валют достигали 100 и 80 рублей соответственно.