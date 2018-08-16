Всемирный банк предоставит Украине 650 миллионов долларов гарантии для заимствования на внешних рынках около 800 миллионов

Для того, чтобы новая операция Всемирного банка стало возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация.

Всемирный банк по просьбе правительства Украины предоставит нашей стране 650 млн долл. гарантии для привлечения на внешних рынках около 800 млн долл. при вступлении в силу ряда экономических законов и достижении соглашения с Международным валютным фондом относительно четвертого пересмотра программы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка, переданном УНИАН.

Отмечается, что по просьбе правительства Украины Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.

«После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долл., которая поможет заимствовать около 800 млн долл. на внешних рынках», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРост экономики Украины ускорился до 3,6%

Для того, чтобы новая операция Всемирного банка стало возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация.

«В этом контексте критическим является вступление в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине» (N8331д) и Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» (N6027д), которые были приняты Верховной Радой Украины в июле 2018 года», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что также критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы кредитования, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.