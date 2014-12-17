Цены в оккупированном Крыму только за прошедшую ночь выросли в несколько раз

Утром в среду, 17 декабря, в супермаркетах оккупированного Россией Крыма почти нет покупателей. Продавцы меняют ценники, на продукцию украинского и российского производства цены поднялись на 300-400 рублей, пишут "Новости Крыма".

Читайте такжеDie Welt: Посреди ночи Россия в панике поднимает процентные ставкиВ строительных супермаркетах Симферополя цены за сутки поднялись в несколько раз (на фоне обвала рубля в России - УНИАН). На некоторых товарах ценники вовсе отсутствуют.

«Ламинат немецкого производителя у нас вчера стоил 650-680 рублей, сегодня эта же позиция будет стоить в районе 5 тысяч рублей за ту же квадратуру», - говорит продавец «Новой линии».

Также, по словам продавцов, некоторые позиции отсутствуют и доставляются только под заказ по новой цене.

Как напоминают "Новости Крыма", на полуострове в обменниках скупают даже гривню. На фоне девальвации российского рубля в аннексированном Крыму начался настоящий валютный ажиотаж.