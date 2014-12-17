Российский бизнес признает, что доведен до состояния "близкого к истерическому"

В России, несмотря на общую хаотичность происходящего на финансовом рынке и проблемы с прогнозами даже на дни вперед, компании и банки готовятся жить в новых условиях, пишет "Коммерсант".

Банкиры начали пересматривать ставки по кредитам, в том числе задним числом. Состояние бизнеса его представители характеризуют как "близкое к истерическому" и уже предлагают государству полностью перестроить банковскую систему для поддержки реального сектора экономики.

Читайте такжеРоссиянам из-за падения рубля с лета разрешат объявлять себя банкротами16 декабря во всех банках проходили экстренные совещания и заседания кредитных комитетов, обсуждавших, что делать с заемщиками в связи с изменением ставок ЦБ (в ночь с 15 на 16 декабря Банк России попытался погасить начинающуюся валютную панику резким поднятием ключевой ставки - сразу на 6,5 процентных пункта до 17%).

Большинство опрошенных банкиров были мрачны. "Если после решений регулятора не последует послаблений по нормативам и резервам, случится финансовый апокалипсис: ставки по кредитам придется повышать, и компании с такой нагрузкой не справятся",— говорит один из них.

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ стоимость розничных кредитов и депозитов готовятся повысить банки. Ряд из них уже остановили выдачу новых ссуд.

Вопрос о том, сможет ли бизнес обслуживать кредиты по более высоким ставкам, остается открытым, признают участники рынка.

Бизнесмены в целом с этим согласны. Источник "Ъ" среди трубников говорит, что ситуация чревата двумя проблемами: первая — окупаемость уже сделанных вложений в модернизацию, под которую брались валютные кредиты, растягивается на неопределенные сроки, вторая — при удорожании кредитов трудно финансировать операционную деятельность, в частности закупки металла.

Представитель КамАЗа Олег Афанасьев сообщил "Ъ", что для автозавода основная ближайшая проблема будет связана с удорожанием лизинга, на который "завязано большинство продаж" грузовиков. Источник "Ъ" среди железнодорожных операторов также опасается, что лизинговые компании могут пересмотреть условия договоров, а банки — сократить или закрыть выданные, но неиспользованные лимиты. Этого же боятся авиакомпании. Многие опасаются предъявления кредитов к досрочному погашению.

Читайте такжеБанкротство российских компаний неизбежно - Credit SuisseНесмотря на то, что прогнозировать развитие ситуации никто не берется даже в перспективе нескольких дней, многие компании уже начинают пересматривать бюджеты и инвестпрограммы. Но некоторые участники рынка, например продавцы и производители автомобилей, все еще надеются на помощь государства.

Энергетики ждут традиционного серьезного ухудшения платежной дисциплины. Это, в свою очередь, приведет к необходимости увеличения объемов кредитования гарантирующих поставщиков, что затруднительно в новых условиях.

Читайте такжеЭксперт: Кризис в России – шанс для Украины На этом фоне у участников рынка возникают самые нестандартные предложения. Например, среди достаточно расхожих мер по валютному и банковскому регулированию называют необходимым создание Центробанком системы специализированных госбанков, кредитующих ключевые отрасли экономики, капитал каждого из которых должен быть не менее 250 млрд руб., и обеспечение через них предоставления длинных субординированных целевых кредитов.