Минфин закладывает в проект бюджета-2015 нулевой рост экономики

Министерство финансов Украины при разработке проекта государственного бюджета на 2015 год закладывает нулевой рост экономики, сказала в интервью американскому изданию The Wall Street Journal министр финансов Наталья Яресько, сообщает пресс-служба Минфина.

«Бюджетный пакет будет прогнозировать нулевой номинальный рост в 2015 году», - цитирует министра пресс-служба.

Также Яресько сообщила, что команда Минфина спешит завершить три ключевых законодательных акта, которые позволят сформировать бюджетный пакет: налоговое законодательство, законы о социальных отчислениях и о децентрализации бюджетных полномочий в пользу регионов.

Читайте такжеМинистр финансов надеется, что бюджет-2015 можно будет публично обсуждать через неделю«Надеемся завершить переговоры с законодателями о пакете в среду (17 декабря - УНИАН) для того, чтобы принять новый бюджет до 26 декабря», - отметила Яресько.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов выразила надежду на получение Украиной третьего транша от МВФ в начале 2015 года.

Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратил внимание, что окончательный проект бюджета находится в стадии разработки. Макроэкономические показатели проекта бюджета также корректируются с учетом существующей экономической ситуации. Однако, по словам премьера, Кабмин закладывает в проект бюджета курс гривни на уровне до 17 грн за доллар, но при этом ждет окончательных прогнозов Нацбанка как ключевого органа, определяющего денежно-кредитную политику в стране.