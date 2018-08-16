ГФС похвасталась: поступления таможенных платежей выросли на 26 миллиардов

Объемы налогооблагаемого импорта товаров за указанный период выросли на 5%.

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет за январь-июль 2018 года составили 195,3 млрд грн, что на 15%, или на 25,9 млрд грн выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, объемы налогооблагаемого импорта товаров за указанный период выросли на 5%, по таможенной стоимости - на 16%, таможенные платежи по импорту - на 15%.

Основными бюджетоформирующими товарами стали нефть или нефтепродукты, газы нефтяные, автомобили легковые, уголь каменный, инсектициды и фунгициды, телефонные аппараты, удобрения минеральные, тракторы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 20 июня утвердил план по борьбе с контрабандой, предусматривающий координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

По оценкам правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.