Кризис в Турции: Катар пообещал Эрдогану $15 миллиардов инвестиций

10 августа президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий вдвое - до 50%. Из-за этого обвалился курс турецкой лиры, которая подешевела на 14%, а с начала года потеряла более чем 40%.

Катар заявил о намерении в кратчайшие сроки напрямую инвестировать в экономику Турции $15 млрд. Об этом сказал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани на встрече с президент Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

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Как передает пресс-служба администрации главы турецкого государства, стороны обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе, сообщает агентство Anadolu.

«Катар вложит в экономику Турции прямые инвестиции на $15 млрд. Экономика Турции имеет здоровый фундамент и Турция выйдет из этого процесса еще более сильной», - написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 1 августа США объявили о санкциях против министров юстиции и внутренних дел Турции из-за заключения под стражу сотрудников американской дипмиссии, в том числе пастора Эндрю Брансона. Под арестом он находится еще с октября 2016 года, его обвиняют в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и подозревают в шпионаже и попытке свержения власти

10 августа президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий вдвое - до 50%. Из-за этого обвалился курс турецкой лиры, которая подешевела на 14%, а с начала года потеряла более чем 40%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет бойкот американской электронной продукции. Он обвинил США в намерении дестабилизировать Турцию и пообещал искать новых международных союзников и торговых партнеров.

15 августа Турция повысила пошлины на ряд товаров, импортируемых из США.