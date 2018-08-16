Гривня продолжает дешеветь - 27,69 за доллар

Текущие котировки на 10 копеек ниже уровня открытия торгов.

В четверг, 16 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,66/27,69 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 10 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,48/31,51 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,6377 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,49/27,52 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,07/31,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.