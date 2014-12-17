Fitch повысило рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило с уровня "CСС" до "BВ-" рейтинг облигаций класса "B" эмитента Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 plc., выпущенных в рамках сделок ПриватБанка по секьюритизации ипотечных кредитов. Прогноз рейтинга “стабильный”.

Как отмечается в сообщении Fitch, рейтинг по облигациям ПриватБанка установлен на четыре ступени выше суверенного рейтинга Украины, что связано с формированием банком резервного фонда, который превышает оставшиеся обязательства по облигациям.

Ukraine Mortgage Loan Finance №1 Plc - специальное юридическое лицо, созданное в рамках сделки, которая представляет собой секьюритизацию долларовых ипотечных кредитов, при этом продавцом ипотечного портфеля выступает ПриватБанк.