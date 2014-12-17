В Раде хотят поднять акцизы на алкоголь и сигареты до минимального уровня ЕС

Народные депутаты Анна Гопко, Татьяна Острикова, Виктор Кривенко (все – «Объединение «Самопомич») и Олег Мусий («Блок Петра Порошенко») предлагают Верховной Раде повысить акцизные ставки на крепкие алкогольные напитки, крепленые вина, пиво и сигареты до уровня минимальных ставок в Европейском Союзе.

Соответствующее предложение закреплено законопроектом №1474 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия, алкогольные напитки и пиво) в рамках процесса евроинтеграции Украины», зарегистрированном 16 декабря.

В частности, акциз на пиво предлагается увеличить до 36 грн за 1 литр 100%-го спирта в конечном продукте с действующих 1,24 грн/л вне зависимости от уровня содержания спирта, на вермуты – до 8,55 грн/л с 3,58 грн/л.

Акциз на слабоалкогольные напитки депутаты предлагают повысить до 141 грн за 1 л 100%-го спирта с 70,53 грн/л, а на спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки – до 104,5 грн за 1 л 100%-го спирта с 70,53 грн/л.

Законопроект также предполагает повышение акцизной ставки на табак, табачное сырье, табачные отходы, сигары и сигариллы до 395 грн/кг с 285,6 грн/кг, на сигареты без фильтра – до 200 грн/тыс. шт со 101,72 грн/тыс. шт, на сигареты с фильтром –до 295 грн /тыс. шт с 227,3 грн/тыс. шт.

Минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты без фильтра предлагается повысить до 260 грн/тыс. шт со 133,35 грн/тыс. шт, на сигареты с фильтром –до 395грн/тыс. шт с 304,11 грн/тыс. шт.

На своей странице в Facebook депутат Гопко сообщила, что в целом предложенные изменения предусматривают повышение акциза на пиво и крепкие алкогольные напитки на 45-48%.

«Законопроектом предлагается, чтобы размер акциза на пиво прямо зависел от содержания алкоголя, но в среднем новый акциз увеличивает цену 0,5 л бутылки пива только на 35 копеек. Цена 0,5 л бутылки водки вырастет на 8 гривен, или на 20%. Но такой небольшой рост цены увеличит поступления в бюджет не менее чем на 2 миллиарда гривен, даже при условии сокращения реализации алкогольных напитков», - написала парламентарий, добавив, что дополнительные поступления в бюджет от увеличения акциза на слабоалкогольные напитки составят 400 млн грн в год.

Предложенный рост акцизов на сигареты, по оценкам Гопко, приведет к подорожанию всех видов сигарет на 2,5-3 гривни, но поступления в бюджет от табачных акцизов в 2015 году составят примерно 24 млрд гривен, что на 6 млрд больше, чем в 2014 году, даже при условии сокращения реализации сигарет в 2015 году на 16%.

Кроме того, та же группа депутатов предлагает повысить в 5 раз плату за лицензию на право оптовой или розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Такое предложения содержится в зарегистрированном ими законопроекте №1488 от 16 декабря. По словам Гопко, этим законопроектом парламентарии предлагают альтернативу инициативе Минфина о введении нового дополнительного акциза на розничную торговлю алкоголем и табаком, который, по идее министерства, должны определять местные советы.

«Вместо этого для поддержки местных бюджетов предлагается повысить размер платы за лицензию на оптовую и розничную торговлю алкоголем и табаком, потому что такая плата полностью направляется в местные бюджеты», - написала депутат в Facebook.

За счет увеличения стоимости лицензии депутаты рассчитывают обеспечить поступление в государственный бюджет 2,8 млрд грн в год.

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Как сообщал УНИАН, с 1 июля акциз на спирт и крепкие спиртные напитки в Украине был повышен на 25%, до 70,53 грн/л 100%-го спирта, на пиво – на 42,5%, до 1,24 грн/л.

В сентябре Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде в течение двух лет повысить ставки акциза на сигареты и уравнять ставки акцизного налога на сигареты с фильтром и без. В частности, акциз на сигареты без фильтра предлагалось повысить до 227,33 грн/тыс. шт со 101,7 грн/тыс. шт. Ставка минимального обязательства по уплате акциза на сигареты с фильтром и без по предложению правительства должно было составить 304,11 грн/тыс. шт.

Кроме того, Кабмин предложил ввести акцизный налог с реализации алкогольных напитков, табачных изделий и топлива через розничные сети. Размер такого акциза будут определять местные органы власти, однако он не должен превышать 5% от объема реализации.