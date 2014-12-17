Западные банки начали сворачивать рублевые операции

Мировые банки из-за обвала рубля начали сворачивать операции, связанные с рублевыми инструментами или с российскими контрагентами, передает ПРАЙМ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте такжеПутину для спасения рубля нужно изменить политику в отношении Украины - советник ОбамыОграничения в проведении рублевых операций крупные западные финансовые учреждения стали вводить на этой неделе. Эти шаги они предпринимают для того, чтобы защитить себя от дальнейших колебаний в валюте.

Такие банки, как Goldman Sachs отклоняют заявки клиентов на совершение некоторых номинированных в рублях операций долгосрочного РЕПО, при этом операции по краткосрочным рублевым РЕПО, со сроком менее одного года, по-прежнему проводятся, сообщили источники.

О том, что операции по обмену рубля на доллар остановлены, заявил и форекс брокер FXCM. По его словам, "большинство западных банков прекратило котировать пару USD/RUB".

Другие банки, такие как Bank of America, Citigroup, продолжают вести операции с рублями и российскими структурами в обычном режиме.

Читайте такжеЭксперт: Кризис в России – шанс для Украины Курс рубля в ходе торгов во вторник, несмотря на экстренное ночное повышение Центробанком ключевой ставки с 10,5 до 17%, падал до исторических минимумов - 80,1 рублей за доллар и 100,74 рубля за евро - больше чем на 11 рублей к предыдущему закрытию. Участники торгов характеризовали настроения на рынке как панические.

На открытии торгов в среду рубль начал укрепляться к доллару и евро. По состоянию на 10:30 мск евро опустился на 1,65 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов - до 83,5 рубля, доллар подешевел на 1 рубль - до 66,5 рубля.