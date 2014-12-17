В Раде могут предложить уволить главу Нацбанка Гонтареву

Парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности может предложить Верховной Раде и президенту уволить главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, сказал на заседании комитета его глава Сергей Рыбалко.

«Хочу зачитать постановление о безотлагательном докладе главы Нацбанка Гонтаревой о состоянии денежно-кредитного рынка Украины. Пункт первый постановления – немедленно вызвать Гонтареву Валерию в парламент для доклада о состоянии денежно-кредитного рынка Украины. Пункт второй, после обсуждения этого доклада, - выразить главе Национального банка недоверие и обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с предложением немедленно предложить в отставку Гонтареву Валерию», - сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалко.

Читайте такжеНаказание должностью: когда поменяют главу НацбанкаПо его словам, Гонтарева не явилась на заседание банковского комитета Верховной Рады, вместо себя делегировала директора юридического департамента НБУ.

Согласно Конституции Украины, назначение на должность и увольнение с должности главы Национального банка осуществляется по представлению президента.