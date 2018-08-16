В Украине только в одной области наблюдался рост цен

15:56, 16 августа 2018
Финансы
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Рост цен в Украине замедлился до 8,9% / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в остальных областях цены в июле к предыдущему месяцу снизились, в том числе наибольшее снижение цен произошло в городе Киев (1,5%), Полтавской (1,3%) и Херсонской (1,2%) областях.

Госстат напомнил, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

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Теги: #рост цен#инфляция в Украине