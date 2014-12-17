Обама подписал бюджет США на 2015 год с расходами в $1,1 трлн

Президент США Барак Обама во вторник, 16 декабря, подписал закон о бюджете США и финансирования администрации на 2015 год. Бюджет предусматривает расходы в объеме 1,1 триллиона долларов и рассчитан на период с октября до сентября 2015 года, сообщает «Немецкая волна».

Согласно подписанному Обамой закону, 1,014 триллиона долларов выделяется собственно на бюджетные расходы, а остальная сумма - на особые программы, в том числе на борьбу с экстремистской группировков джихадистов "Исламское государство" и эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке.

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Конгресс США одобрил данный бюджет в конце прошлой недели после воспалительных дебатов. В прошлом году разногласия между Обамой и конгрессменами по бюджетным вопросам привели к приостановке работы администрации США и поставили страну на грань технического дефолта, напоминает агентство AFP.