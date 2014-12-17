НДС-счета могут ввести с 1 января в тестовом режиме без штрафов

Государственная фискальная служба отстаивает введение закона об НДС-счетах с 1 января 2015 года, как и предусмотрено Налоговым кодексом, но в тестовом режиме и без штрафов на период первого квартала, сообщил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сначала запустим этот закон в тестовом режиме, чтобы он поработал квартал без штрафов, прошел имплементацию, предприниматели привыкли к работе по новым правилам», - написал Билоус.

Глава ГФС отметил, что закон будет содержать ряд изменений, в частности, в части отрицательного значения и критериев возврата НДС. Полноценный запуск закона глава ГФС предлагает осуществить после исправление ошибок, обнаруженных за время тестового функционирования.

Как сообщал УНИАН, введение в Украине электронных НДС-счетов предусмотрено нормами Налогового кодекса, что согласовано с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом. Согласно принятым решениям, с 1 января 2015 года предприниматели-плательщики НДС будут в автоматическом режиме отправлять налоговые платежи на специальные казначейские электронные счета, а затем они будут списаны в бюджет. Как утверждают в Государственной фискальной службе, это позволит исключить любые махинации с НДС, объем которых, по данным ГФС, только в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.

Предприниматели неоднократно критиковали эту инициативу и предлагали отменить ее. Требование об отмене НДС-счетов прописано в Коалиционном соглашении, подписанном всеми фракциями – участниками большинства Верховной Рады. Также в парламенте зарегистрирован законопроект об отмене НДС-счетов.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк в Верховной Раде заявил, что Кабинет министров поддерживает внедрение системы электронного администрирования НДС, но готов внести доработки в закон о введении с 1 января 2015 года специальных казначейских электронных НДС-счетов, учитывая критику со стороны бизнеса и депутатов.