Пенсионный фонд вернул 80% денег, одолженных у Госказначейства

17:21, 16 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют цифры, которые ЭП предоставил министр социальной политики Андрей Рева.

Всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 млрд гривень, вернул - 40 млрд гривень. Больше всего ПФ занимал в январе и июне этого года - 10,2 и 10,4 млрд гривень соответственно.

Напомним, ранее председатель государственной казначейской службы Татьяна Слюз сообщила, что казна занимает средства Пенсионному фонду.

1 августа 2018 на ЕКС осталось 1,99 млрд гривень. Это худший показатель с февраля 2014 года, когда на счету было 108,1 тыс гривень.

"Ноль" на ЕКС означает, что государство не может финансировать свои расходы и рассчитываться с долгами.

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Теги: #Госказначейство#Пенсионный фонд