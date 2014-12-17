Банк России с начала декабря потратил на поддержку рубля более $10 млрд

За первую половину декабря 2014 года Банк России потратил в ходе валютных интервенций, направленных на поддержание курса рубля, $10,302 млрд. По данным ЦБ, только за 15 декабря было продано $1,961 млрд, сообщает РБК.

За октябрь 2014 года ЦБ России потратил в ходе регулярных интервенций, направленных на поддержание курса рубля, $29,26 млрд, что, однако, не помешало курсу доллара вырасти с 39 до 43 руб.

В начале ноября 2014 года ЦБ продал на внутреннем валютном рынке $1,05 млрд, после чего (10 ноября 2014 года) объявил о полном отказе от использовавшегося ранее валютного коридора и регулярных интервенций при подходе курса к его границам.

«Новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности», – отмечалось в сообщении ЦБ.

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До конца ноября ЦБ на валютный рынок уже не выходил. Однако 1 декабря 2014 года, после того как курс евро поднялся выше 67 руб., а курс доллара почти достиг отметки в 54 руб., ЦБ продал $700 млн. Начиная с 7 декабря, интервенции стали регулярными, а их размер заметно вырос. Например, 14 декабря ЦБ продал $2,383 млрд.

Абсолютный рекорд объема валютных интервенций был установлен 3 марта 2014 года, когда ЦБ за один день продал $11,272 млрд.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 декабря, курсы европейской и американской валют достигали 100 и 80 рублей соответственно.