Доллар растет: Нацбанк значительно ослабил курс гривни

Официальный курс НБУ на 17 августа: 100 USD – 2767.0533 грн; 100 EUR – 3146.1396 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ НБУ объяснили, почему в Украине продолжает дорожать валюта

100 USD США – 2767.0533 (16 августа – 2744.9860)

100 EUR – 3146.1396 (16 августа – 3107.5987)

В четверг, 16 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,75/27,78 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 19 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,64/31,67 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,6377 грн/долл.