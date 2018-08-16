Доллар растет: Нацбанк значительно ослабил курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2767.0533 (16 августа – 2744.9860)
100 EUR – 3146.1396 (16 августа – 3107.5987)
В четверг, 16 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,75/27,78 грн/долл.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 19 копеек ниже уровня открытия торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,64/31,67 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,6377 грн/долл.