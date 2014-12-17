Гривня на межбанке понизилась до 16,50 за доллар

В среду, 17 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов понизились до 16,10/16,50 грн/долл. против 16,00/16,25 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке немного активизировались, но сделки по-прежнему осуществляются в небольших объемах.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 20,05/20,54 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2360/0,2430 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:30 составил 15,7898 грн/долл., к этому часу было заключено 60 соглашений на 17,66 млн долл.