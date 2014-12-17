Яценюк хочет закрыть кипрский оффшор, через который выводится около 6 млрд гривень в год

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В ходе сегодняшнего заседания мы рассматриваем несколько законопроектов. Один из них – проект закона о денонсации Конвенции между правительством Украины и Республикой Кипр. К сожалению, тогда, когда в 2012 году эта конвенция подписывалась, она исповедовала принцип защиты самых богатых слоев населения, потому что в этой Конвенции была предусмотрена нулевая ставка налогообложения по реализации любого имущества. Через офшоры продавалось имущество, и налоги не платились ни в Украине, ни в Кипре, – сказал Яценюк. - Поэтому правительство вносит в парламент и обращается к парламенту поддержать денонсацию этого соглашения. Как только документ будет упразднен, правительство тут же начнет переговоры с Кипром о новом соглашении, которое будет отвечать стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития в Европе - УНИАН)».

Читайте такжеОбъем украинского экспорта через офшоры упал в 10 раз – фискальная служба

По словам премьер-министра, ставки налогообложения в новом соглашении должны соответствовать нормам и стандартам Евросоюза. «По нашим оценкам, потери (от действующего соглашения - УНИАН) составляют порядка 6 млрд грн по году», - отметил глава правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что более 50 стран мира ради борьбы с офшорами договорились об отмене банковской тайны.