Украина нуждается в дополнительных $15 млрд – президент Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украине будет нужно дополнительно 15 млрд долларов помощи.

Об этом говорится в заявлении Юнкера, распространенном в среду в Брюсселе накануне саммита ЕС. „Украина нуждается в большей помощи. МВФ завершил оценку дефицита финансирования Украины. Украине нужно будет 15 млрд долларов США в добавление к тому, что уже запланировано”, - отметил Юнкер.

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По его словам, ЕС может помочь только в рамках бюджета. В бюджете ЕС «существует только небольшой запас гибкости для дополнительного финансирования в следующем году. И если мы в полной мере используем наш запас для Украины - мы не будем иметь ничего для решения других нужд, которые могут возникнуть в течение следующих двух лет», сказал он.

Президент ЕК отметил, что таким образом „мы должны быть в состоянии удовлетворить просьбу Украины на 2 млрд евро, если этого не сможет сделать правительство”. „Если ЕС не будет в состоянии сделать этого, государства-члены должны будут внести свой вклад”, - сказал он.

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В то же время Юнкер отметил, что в ЕС увидели „амбициозное коалиционное соглашение и смелый план действий правительства”. „Мы все должны приветствовать намерение правительства осуществлять политические и экономические реформы. ЕС и его государства-члены должны продолжать оказывать содействие и поддержку работе правительства”, - сказал он.

Президент Еврокомиссии отметил, что ЕС предоставляет Украине „беспрецедентную финансовую поддержку”. „Мы собираемся завершить реализацию наших двух программ макрофинансовой помощи”, - подчеркнул он.

В этой связи Юнкер напомнил, что за последние два месяца было выплачено 760 млн. евро долгосрочной ссуды после того, как летом было выплачено 600 млн. евро. „В рамках этих программ, в начале 2015 года может быть выплачено еще 250 млн. евро, если политические условия будут выполнены”, - сообщил президент ЕК.

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Юнкер также коснулся вопроса ситуации в Украине, отметив „что за прошлую неделю было меньше насилия” (на востоке Украины, оккупированном поддерживаемыми Россией боевиками – УНИАН). „Мы должны продолжать делать все, что в наших силах, чтобы стабилизировать ситуацию в восточной Украине, настаивая на том, чтобы все стороны выполняли Минские договоренности”, - сказал Юнкер.

Президент ЕК также отметил, что украинское правительство должно обеспечить энергоснабжение Украины.