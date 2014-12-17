На теневом валютном рынке доллар продают уже и по 23 гривни

Национальный банк Украины сегодня, 17 декабря, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,7789 грн/долл., что на 0,5 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ вчера, 16 декабря, на уровне 15,7739 грн/долл.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97,48% (на 7,79 грн) или в 1,97 раза.

В среду, 17 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов понизились до 16,10/16,50 грн/долл. против 16,00/16,25 грн/долл. на открытии торгов. Средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:30, по данным Национального банка, составил 15,7898 грн/долл., к этому времени было заключено 60 соглашений на 17,66 млн долл.

Читайте такжеКабмин закладывает в бюджет 2015 года курс до 17 гривень - ЯценюкВ то же время, по информации участников рынка, отдельные котировки в ходе торгов на межбанковском рынке достигали 21,50 грн/долл., на теневом валютном рынке - 23 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и, в результате, гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.