Украина ежемесячно тратит до 3 млрд гривень на оккупированные территории Донбасса - Яресько

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько сообщает Украинская правда со ссылкой на ее интервью EurActiv.

"Война стоит нам, как вы сами представляете, в гуманитарных расходах, в инфраструктуре, около 200 млн долларов в месяц в виде субсидий, поскольку мы поставляем электроэнергию, газ, воду без оплаты", - сказала она.

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По словам Яресько, незаконная аннексия Крыма обошлась Украине почти в 5% ВВП, а война на Донбассе - в 10-15%.

Как известно, ранее правительство прекратило осуществление соцвыплат на захваченных боевиками территориях.