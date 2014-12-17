Украина ежемесячно тратит до 3 млрд гривень на оккупированные территории Донбасса - Яресько
14:30, 17 декабря 2014Финансы
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Содержание захваченных регионов Донбасса обходится Украине в более чем три миллиарда гривень в месяц.
Яресько оценила затраты на захваченный Донбасс в 200 млн долларов в месяц / Фото УНИАН
Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько сообщает Украинская правда со ссылкой на ее интервью EurActiv.
"Война стоит нам, как вы сами представляете, в гуманитарных расходах, в инфраструктуре, около 200 млн долларов в месяц в виде субсидий, поскольку мы поставляем электроэнергию, газ, воду без оплаты", - сказала она.
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По словам Яресько, незаконная аннексия Крыма обошлась Украине почти в 5% ВВП, а война на Донбассе - в 10-15%.
Как известно, ранее правительство прекратило осуществление соцвыплат на захваченных боевиками территориях.
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