Кабмин до вторника внесет в Раду изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы

Кабинет министров Украины намерен на следующей неделе внести в парламент пакет законопроектов по реформированию бюджетного и налогового законодательства, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Правительство внесет в парламент пакет бюджетного и налогового законодательства. Крайний срок внесения в парламент такого пакета - следующий вторник", - заявил Яценюк.

Также премьер-министр обратился к участникам Коалиционного соглашения с просьбой поддержать пакет реформ.

"Я надеюсь, что будет полное понимание всей парламентской коалицией своей ответственности за судьбу государства", - сказал Яценюк.

В связи с этим глава правительства отметил, что предложенный пакет реформ получил поддержку европейских партнеров и международных финансовых доноров.

По словам премьер-министра, ключевыми механизмами стимуляции экономики в пакете реформ станут финансовое оздоровление "Нафтогаза" через повышение тарифов и прямое денежное дотирование оплаты газа для бедных слоев населения, принятие закона об усовершенствовании налогового контроля над трансфертным ценообразованием еще до нового года и борьба с отмыванием денег через офшоры.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 11 декабря одобрила Программу деятельности Кабинета министров Украины, представленную премьер-министром Арсением Яценюком.

Она состоит из нескольких блоков и предполагает проведение в ближайшие месяцы целого ряда преобразований в сфере обороны и защиты государственных границ, реформы налоговой и бюджетной сферы, судебную реформу, реформу управления государственной собственностью и проведение масштабной приватизации, социальные изменения в части введения единого принципа начислений пенсий, налогообложение высоких пенсий и монетизацию льгот.