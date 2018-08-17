Расплата за нелегальных работников: в Закарпатской области предпринимателя оштрафовали на 21 миллион

Предприниматель пользовался услугами 186 водителей без какого-либо оформления трудовых договоров.

Государственная фискальная служба Украины в Закарпатской области оштрафовала предпринимателя на сумму почти 21 млн грн за использование труда нелегальных работников.

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Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан на своей странице в соцсети Facebook

По его словам, предприниматель пользовался услугами 186 водителей для международных перевозок без какого-либо оформления трудовых договоров.

«Этот случай хорошо показывает, что работать «в белую» сегодня гораздо выгоднее. Ведь контроль за нелегальным использованием работников будет только усиливаться», - подчеркнул глава ГФС.

Он также напомнил, что мероприятия по выявлению нелегальных работников осуществляются во всех регионах Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в ходе проверок бизнеса относительно выполнения налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов с начала года выявила 4,2 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений.