Доллар все ближе к психологической отметке в 28 гривень

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11:00 установились на уровне 27,91/27,94 грн/долл.

Национальный банк Украины сегодня, 17 августа, проведет аукцион по продаже иностранной валюты объемом до 50 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки на участие в торгах принимаются до 11-30, а результаты аукциона будут обнародованы на сайте регулятора.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11:00 установились на уровне 27,91/27,94 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,75/27,78 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,64/31,67 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.