Доллар в обменниках перевалил за 28 гривень

Продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 17 августа подскочила до 28,20 грн, евро - 32,10 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн, евро - за 31,60 грн за одну денежную единицу.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сегодня, 17 августа, проведет аукцион по продаже иностранной валюты объемом до 50 млн долл.

В пятницу, 17 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,89/27,92 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 3 копейки ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,81/31,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,9326 грн/долл.