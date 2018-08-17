Госстат подсчитал, сколько украинцев получают зарплату выше 10 тысяч гривень

В Украине в июне уровень зарплаты выше 10 тыс. грн имели всего 26,8% штатных работников.

В Украине в июне уровень начисленной заработной платы выше 10 тыс. грн имели всего 26,8% штатных работников, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Читайте такжеДоллар в обменниках перевалил за 28 гривень

В то же время, согласно приведенным данным, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 9,8 п.п.

Начисления в пределах минимальной заработной платы имели 7,4% штатных работников (в июне 2017 года - 9%).

Доля работников с заработной платой от 3,723 тыс. грн до 6 тыс. грн составила 39,6%, более 6 тыс. грн - 53%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 3723 грн с 3200 грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.