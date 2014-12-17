Кабмин уволил Пятницкого с должности замминистра экономики

Кабинет министров Украины уволил Валерия Пятницкого с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины, сообщил журналистам сам Пятницкий.

Он отказался комментировать причины увольнения, но отметил, что такое решение правительства могло быть принято в связи с обновлением состава Кабмина. "В связи с новым правительством", - сказал Пятницкий.

Валерий Пятницкий был назначен заместителем министра экономического развития и торговли Украины – торговым представителем Украины в августе 2014 года. В октябре он был назначен и.о.министра экономического развития Украины.

В декабре новым министром экономического развития и торговли Украины был назначен Айварас Адомавичус.