Астролог рассказал о судьбе гривни и дал украинцам совет насчет сбережений

Людям, которые хотят иметь сбережения, астролог советует переводить деньги в иностранную валюту.

В 2018 году существует опасность существенного обесценивания гривни и небольшого дефолта.

Об этом в интервью УНИАН рассказал астролог Влад Росс.

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«Существует опасность небольшого дефолта. В годы, которые оканчиваются на восьмерку, гривна всегда обесценивалась. Вспомните 1998-год, когда она с двух упала до четырех (курс гривны к доллару на начало года составлял 1,89, а на конец года – 3,42, - УНИАН). 2008 год – с пяти гривен за доллар упала до восьми. В 2018 году высока вероятность того, что гривна не остановится на уровне тридцати, а может упасть до сорока. Звезды четко не говорят, каким будет курс, но, вероятно, его будет очень сложно сдерживать», – рассказал астролог.

Людям, которые хотят иметь сбережения, астролог советует переводить деньги в иностранную валюту.

«А вот очень хороший подъем экономики, в том числе, для малого и среднего бизнеса, будет с 2020 – 2021 года. В гороскопе Украины на целый год войдет Юпитер», – добавил он.