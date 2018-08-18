Баланс недели: рост экономики, падение гривни и «медведи» на Москву вместо поездов

Зной уходящей августовской недели был несколько разбавлен обнародованными Госстатом позитивными данным одного из ключевых экономических показателей – валового внутреннего продукта. Так, во втором квартале 2018 года рост реального ВВП в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – ускорился до 3,6% после 3,1% в первом квартале. Таким образом, валовый внутренний продукт в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что экономика может расти еще быстрее, несмотря на то, что темпы экономического роста уже превысили прогнозные показатели.

«Мы уже превышаем прогнозные показатели. Еще раз подчеркиваю: можем расти быстрее, и наше правительство делает все для этого», - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Не последнюю роль в росте экономики сыграло увеличение объемов внешней торговли. По данным Госстата, в первом полугодии экспорт товаров и услуг вырос на 11,1%, до 27,816 миллиарда долларов, импорт на 13,5% - до 28,469 миллиарда долларов.

В то же время, внешнеторговый баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с дефицитом 653,1 миллиона долларов, что в тринадцать раз выше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 48,7 миллиона долларов. При этом баланс торговли товарами сведен с дефицитом 2,658 миллиарда долларов, баланс торговли услугами – с профицитом 2,826 миллиарда долларов.

Иногда они возвращаются

Одним из главных событий уходящей недели стала новость о приезде миссии ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда в Киев 6 сентября.

«По обращению украинских властей, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения актуальных экономических событий и экономической политики», - сообщили в украинском представительстве Фонда.

По информации представительства, в повестке дня миссии, в том числе, вопрос финансовой помощи от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности Украины и обеспечение развития экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Сложно переоценить, насколько важным для Украины является прибытие представителей МВФ, ведь от выводов миссии зависит, получит ли наша страна очередной транш после более годичной паузы.

Как отметили в Национальном банке, перспектива получения финансирования от МВФ улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для прохождения периода пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, на приемлемых условиях, несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков.

На уходящей неделе во Всемирном банке заявили, что при достижении соглашения с МВФ банк по просьбе правительства Украины готов предоставить нашей стране 650 миллионов долларов гарантии для привлечения на внешних рынках около 800 миллионов долларов.

При этом новая операция Всемирного банка станет возможной при подтверждении завершения всех действий по начатым реформам и благоприятной макроэкономической ситуации. Критически важным банк называет вступление в силу законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования», которые были приняты Верховной Радой в июле 2018 года.

Для позитивного же решения МВФ - правительство должно пересмотреть тарифы на газ для населения в соответствии с рыночным уровнем и сократить расходы бюджета.

Выполнение этих условий является сложным и болезненным шагом в отношении многих соотечественников и может привести к ухудшению благосостояния украинцев. Поэтому не удивительно, что Кабмин не первый месяц находится в трудном диалоге с МВФ о механизмах выполнения данных обязательств.

В то же время, последствия неполучения очередного транша Фонда могут быть еще хуже. Поэтому перед правительством стоит тяжелая задача – выполнить требования МВФ и при этом защитить малообеспеченных соотечественников и сохранить платежеспособность населения.

Лихорадящая гривня

Продолжение сотрудничества с МВФ, без сомнения, окажет позитивное влияние на курс национальной валюты, которая в последнее время держит тренд на девальвацию. С 13 по 17 августа НБУ опустил официальный курс с 27,24 до 27,67 гривен за доллар. За этот же период курс на межбанковском валютном рынке упал с 27,36 до 27,91 гривен за доллар.

В НБУ поспешили успокоить – колебания не являются признаком кризиса, на рост курса доллара влияет сезонный фактор.

«Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же - аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина - №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны, нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени», - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий в эфире «Радио НВ».

Также он напомнил, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году – в августе, в этом году - в июле.

«Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не назвал то, что происходит сегодня, паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса», - сказал Чурий.

Омелян и «медведи»

На уходящей неделе министр инфраструктуры Владимир Омелян сделал очередное громкое заявление о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с воюющей против нашей страны Россией.

«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена», – написал министр на своей странице в Facebook.

Позднее он объяснил, что Мининфраструктуры разработало ряд контрмер по противостоянию и прекращению сотрудничества с ведущей уже более четырех лет войну против нашей страны Российской Федерацией. Эти предложения в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение правительством.

«Я убежден, что те контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время, надеюсь, Кабмин поддержит. Министерство инфраструктуры уже их наработало. У нас есть несколько довольно весомых ударов в ответ… Мы считаем, что в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Российской Федерацией не может быть и речи. И нравится это кому-то или нет, действия Украины должны быть жесткими и адекватными», - заявил министр. При этом он добавил, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Российской Федерацией является одной из мер, которые переданы на рассмотрение правительством.

«Я считаю, что таким образом мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой риск ездят в Российскую Федерацию, от возможности быть выкинутыми, либо попасть «в лапы» ФСБ, либо других правоохранительных органов РФ. Мы видим, что эти случаи становятся более частыми. Во-вторых, если мы воюем – то нечего туда ездить», - подчеркнул Омелян.

Пока не совсем понятно, как прекращение пассажирского железнодорожного сообщения ударит по путинской России и остановит украинцев, которые, несмотря на агрессию, продолжают ездить в РФ - кто на работу, кто – к родственникам. Причем добраться в Россию можно и с помощью иной железной дороги, например, Белоруссии, что, кстати, не менее опасно.

Следующая неделя также обещает быть интересной. Страна отпразднует День Независимости, Госстат обнародует данные о промышленном производстве и обороте розничной торговли за семь месяцев, а также после трехнедельного перерыва, возможно, состоится заседание Кабинета министров, на котором, не исключено, может быть рассмотрен вопрос изменения стоимости газа для населения.

Игорь Орел