Россия не может оставаться членом мировой финансовой системы - Кэмерон

Россия в нынешних условиях не может оставаться членом мировой финансовой системы, считает премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает РИА "Новости".

Читайте такжеЗападные банки начали сворачивать рублевые операции"Нынешняя ситуация в стране (резкое падение курса рубля) происходит из-за комбинированного влияния цен на нефть и санкций. Это не позволяет России оставаться членом мировой финансовой системы. Мы будем настаивать на ужесточении давления", — сказал Кэмерон, выступая в парламенте в среду, 17 декабря.

Премьер, занимающий наиболее резкую позицию среди западных лидеров в отношении РФ, заявил о необходимости ужесточения давления на Москву и введения новых санкций.

Читайте такжеРоссийский бизнес признает, что доведен до состояния "близкого к истерическому"Курс рубля к бивалютной корзине во вторник, 16 декабря, ускорил падение после того как в понедельник рухнул на 10% на фоне панических настроений на бирже. Иностранные валюты поднимались за день на рекордные за много лет 24-28%, превышая 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро.