Доллар выше 28 гривень: Нацбанк объяснил, что происходит на валютном рынке

НБУ заявил об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни.

Предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей Украины, включая горно-металлургический и агропромышленный комплекс, остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины о ситуации на валютном рынке, где на текущей неделе усилились колебания курса гривни в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением.

По оценкам регулятора, рост спроса на валюту обусловлен сезонными, ситуативными и психологическими факторами. Среди этих факторов - сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов и потребительских товаров. Кроме того, снизилось предложение валюты со стороны населения под влиянием традиционных негативных ожиданий накануне осени.

Нацбанк заверил, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса.

«Задача Национального банка - не удерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривни и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции к цели», - говорится в комментарии.

Также Нацбанк напомнил, что на этой неделе ежедневно выходил на рынок с продажей валюты и всего за неделю продал 215 млн долл.

Вопрос о намерениях регулятора ввести какие-либо административные ограничения на валютном рынке для стабилизации ситуации в НБУ по запросу УНИАН не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 17 августа подскочила до 28,15 грн, евро – до 32,15 грн.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,89/27,92 грн/долл.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,9326 грн/долл.