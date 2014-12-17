Яценюк объявил 2016 годом экономического роста в Украине

Украина должна продемонстрировать экономический рост уже в 2016 году, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сейчас речь идет о стабильности страны, необходимости реформ, которые все требовали, и о том, что 2016 год должен стать годом экономического роста. В 2015 году надо показать, что мы готовы к самым жестким и радикальным мерам, которые начались несколько месяцев назад», - сказал Яценюк.

Также премьер-министр заявил, что стабилизация экономической ситуации в Украине в 2015 году будет достигнута благодаря проведению реформ и за счет получения финансовой помощи от международных финансовых организаций и институциональных инвесторов.

По словам главы правительства, большинство из этих реформ будет заложено в пакете изменений в бюджетное и налоговое законодательство, которое Кабмин намерен предложить на рассмотрение парламента на следующей неделе.

«Стабилизация ситуации в 2015 году будет связана с проведением жестких реформ и непосредственно получением финансовой помощи, которую надо будет вернуть, от наших партнеров. В который раз напомню, что мы в этом году получили 9 млрд долл., а вернули 14 млрд долл. Все это сделали за счет детенизации экономики, за счет увеличения сбора налогов на 5%, но вечно давить налоговыми рычагами невозможно», - сказал Яценюк.

Премьер обратил внимание, что ключевыми преобразованиями должны стать реформы в налоговой и бюджетной сфере, пакет которых будет передан в парламент на следующей неделе.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр, говоря о возможном объеме финансовой помощи, отмечал, что окончательное решение об этом будет принято в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах "Большой семерки". По словам премьера, ни одна страна самостоятельно не вытянет тот объем помощи, который нужен Украине. При этом, подчеркнул Яценюк, будет правильно сослаться на оценку МВФ, опубликованную в газете Financial Тimes, согласно которой Украине потребуется в 2015 году до 15 млрд долл.

При этом Яценюк подчеркнул, что в любом случае средства нужно будет вернуть.

В апреле Евросоюз задекларировал готовность увеличить размер помощи для Украины с ранее утвержденных 610 млн евро на 1 млрд евро – до 1,6 млрд евро. В целом пакет помощи Украине от ЕС предусматривал 11 млрд евро: 1,6 млрд – кредиты, 1,4 млрд – гранты, 5 млрд евро – от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро – от Европейского инвестиционного банка. В то же время, по сообщениям ряда СМИ, Украина запросила у ЕС дополнительный транш финансовой помощи в объеме порядка 2 млрд евро. Возможность выделения таких средств и механизм их выделения являются предметом переговоров Украины и правительств стран Евросоюза.

Также в апреле Украина согласовала программы кредитования с МВФ и Всемирным банком общим объемом 17 млрд долл. и 3,5 млрд долл. соответственно.