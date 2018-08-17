Власть должна сделать все, чтобы избежать экономических проблем в следующем году - нардеп

Сегодняшнюю девальвацию политик объяснил текущими факторами.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка призывает власти сделать системные шаги для предотвращения кризиса в следующем году. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя последние ослабление курса гривны.

Сегодняшнюю девальвацию политик объяснил текущими факторами: «выплаты по внешним долгам и сезонность поступления валютной выручки от экспортеров». По его мнению, «Правительство и НБУ не против ослабить гривну летом, чтобы не допускать значительных колебаний в начале осени - им нужно выровнять ситуацию с недополучением доходов государственного бюджета».

В случае «если не произойдет серьезных катаклизмов в мире, вероятно, курс до конца года продолжит двигаться к показателям, заложенным в государственном бюджете (29,3), и может пересечь границу в 30 грн. за доллар, считает Сергей Рыбалка.

А вот в следующем году он видит серьезные экономические риски: «Ситуация для нашего экспорта прогнозируемо ухудшается. Начиная от возможного уменьшения спроса на нашу продукцию со стороны Турции, завершая нарастанием противостояния с Россией. Осенью начнется горячая фаза предвыборной кампании в Украине. Как всегда в таких случаях капитал стремится спрятаться от непредсказуемых последствий. До конца года Украина еще должна сделать несколько значительных выплат по внешнему долгу. Все это создает серьезные риски. Валютные резервы у нас крайне ограничены ».

По словам Сергея Рыбалка, Правительство и НБУ должны очень серьезно поработать с миссией Международного валютного фонда чтобы получить очередной транш и открыть финансирование от других партнеров. «Нужно тщательно работать над бюджетом следующего года - он должен быть максимально антикризисным. Парламент должен сконцентрироваться именно на экономических законопроектах. НБУ заблаговременно должен отработать все необходимые варианты защиты, учитывая плохие сценарии. Власть не может жить только ради выборов, по принципу «победить, а там хоть потоп», - написал депутат.