The Independent: Долгая ночь России только начинается

Об этом пишет Бен Чу в статье под названием «Долгая ночь России только начинается», опубликованной на сайте газеты The Independent.

Полночь в понедельник в штаб-квартире Центрального Банка России была не столько волшебным временем, сколько часом отчаяния.

Московские государственные финансовые органы выбрали глухую ночь, чтобы повысить процентные ставки до обременительных 17 процентов, по сравнению с уже болезненными 10,5 процентами.

Совет директоров Банка, председателем которого является губернатор Эльвира Набиуллина, знал, что такое повышение стоимости валюты - сложный шаг для российской экономики, поскольку темпы роста в этом году резко снизились, в значительной степени, из-за экономических санкций, введенных западными странами в ответ на военную интервенцию Москвы в Украине. Но центральные банкиры подразумевают еще бóльшую опасность: полномасштабный финансовый кризис.

Банк повысил ставки до критического уровня в целях поддержки курса рубля, который потерял десятую часть своей стоимости всего за 24 часа. И это только недавнее снижение. Стоимость российской валюты падает с лета.

Вчера утром за один доллар США нужно было заплатить 62 рубля. Летом стоимость доллара составляла 33 рубля. Покупательная способность российского рубля, таким образом, сократилась вдвое всего за шесть месяцев.

Этот валютный кризис сделал российский импорт значительно более дорогим, и способствовал росту инфляции выше 9 процентов. Кроме того, риск внутреннего финансового кризиса, когда банки и другие крупные заемщики не смогут отодвинуть сроки погашения своих займов в иностранной валюте, растет с каждым снижением стоимости национальной валюты.

Тем не менее, несмотря на резкое повышение ставок, рубль продолжал падать вчера утром, курс поднялся до 79 рублей за доллар, прежде чем восстановиться на некоторое время.

Помимо западных санкций, причина критической ситуации в России заключается в ее недиверсифицированной экономике, в которой доминирует энергетический сектор. Нефть и газ составляют две трети от стоимости всего экспорта России. Рубль – классическая петровалюта. Когда мировая цена на нефть с июня начала резко падать, вместе с ней стала снижаться и стоимость рубля.

Более половины доходов бюджета Кремля поступают от нефти и газа. На протяжении многих лет - когда цена на нефть была высокой - казна Кремля были набита долларами. Кроме того, государство сумело создать огромный резервный фонд с иностранной валютой, на пике с суммой $ 580 млрд.

Теоретически, эти валютные запасы должны теперь обеспечить защиту, когда ситуация изменилась. Но на практике, они никак не помогают. Ранее в этом году центральный банк продал $ 75 млрд, чтобы поддержать валюту, но не смог остановить отток. Некоторая сумма из резерва в $ 374 млрд остается, и многие аналитики ожидают, что она будет использована еще до окончания кризиса.

Некоторые аналитики также предполагают, что Москве, возможно, придется прибегнуть к мерам по контролю капитала, что помешает инвесторам забрать деньги из России. Намеки на такого рода официальную интервенцию уже были в начале этой недели, когда центральный банк приказал Московской фондовой бирже прекратить торговлю деривативами, сославшись на «возможные манипуляции на рынке». Отток капитала, по прогнозам центрального банка, в этом году достигнет $ 120 млрд.

Насколько может ухудшиться положение? Некоторые предсказывают повторение 1998 года, когда Москва создала колоссальную ударную волну по глобальным рынкам капитала, объявив дефолт и не выплатив внешний долг, в результате подобного валютного кризиса. Госдолг России сейчас значительно ниже, чем это было 16 лет назад, он составляет примерно 15 процентов от ВВП. «У России одна из самых сильных суверенных долговых структур среди всех стран в глобальном масштабе», по словам Александра Мозли из Schroders.

Тем не менее, общий внешний долг страны - который включает в себя заимствования частного сектора – далек от незначительного. Он составляет $ 715 млрд, по последним данным Всемирного банка. Около $ 550 млрд – долг в иностранной валюте, что приравнивается к более чем четверти двухтриллионной экономики страны. И эти показатели, конечно, ухудшаются каждый раз, когда падает рубль.

Дополнительной головной болью для Москвы является то, что американские и европейские санкции затрудняют российским заемщикам рефинансирование этого долга. Западные банки с активами в России были наказаны вчера фондовыми рынками. Акции австрийского Raiffeisen Bank, который получает большую часть своей прибыли в стране, упали на 7,75 процента. Акции других западных фирм со значительными розничными продажами в России также резко снизились. Carlsberg потерял 4 процента, а немецкая торговая сеть Metro - 3,5 процента.

Кремль пытался сохранять уверенное лицо вчера, но кризис, судя по всем признакам, выходит из-под контроля Москвы. Рынки, похоже, сомневаются в решительности Набиуллиной. Ее вчерашний аргумент на российском телевидении о том, что рубль – это не обесцененная валюта, никак не повлиял на ситуацию.

Кроме того, центральный банк предупредил, что отечественная экономика может сократиться на целых 4,7 процента в 2015 году, если цена на нефть останется на отметке $ 60 за баррель, независимо от каких-либо валютных интервенций. Это будет означать наиболее серьезный экономический спад в России со времени мирового финансового кризиса.

Вчера, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $ 60 впервые за пять с половиной лет. И некоторые аналитики считают, что она может снизиться еще больше в ближайшие месяцы. Если этот прогноз окажется правильным, петроэкономика России, похоже, пойдет по тому же пути.