Нацбанк пока не планирует вводить ограничения на валютном рынке

Регулятор заверил, что имеет широкий спектр инструментов влияния на состояние валютного рынка.

Введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции, считают в Национальном банке Украины.

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Как говорится в комментарии пресс-службы регулятора по запросу УНИАН, в настоящее время весомых фундаментальных причин для обесценивания гривни нет, так как цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими, а экспортные поступления и в дальнейшем превышают прошлогодний уровень.

«В таких условиях Национальный банк считает, что введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции на валютном рынке», - отмечается в комментарии.

Регулятор заверил, что помимо административных ограничений, имеет широкий спектр инструментов прямого и опосредованного влияния на состояние валютного рынка, включая валютные интервенции, регулирование ликвидности банковской системы, учетную ставку.

«В условиях следования Украины к либеральной модели валютного регулирования административные ограничения, которые являются болезненными для рынка, рассматриваются только как инструмент на крайний случай и могут применяться только в условиях значительных дисбалансов на валютном рынке, вызванных фундаментальными факторами», - говорится в комментарии.

В НБУ подчеркнули, что ситуация, которая наблюдается на валютном рынке в последнее время, обусловлена ростом спроса на валюту из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 17 августа подскочила до 28,15 грн, евро – до 32,15 грн.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,89/27,92 грн/долл.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,9326 грн/долл.