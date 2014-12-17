В Таджикистане курс нацвалюты к рублю менее чем за сутки вырос на треть

Курс национальной валюты Таджикистана к российскому рублю менее чем за сутки повысился более чем на треть, передает ТАСС.

Стоимость российского рубля в крупных обменных пунктах Душанбе упала со 100 до 65 сомони за 1 тысячу руб. Факт снижения курса подтвердили в Национальном банке страны, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Читайте такжеБукмекеры Британии начали принимать ставки на падение режима Путина в течение годаОдновременно курс сомони к американскому доллару падает: в обменных пунктах один доллар США стоит от 5,62 до 5,7 сомони по сравнению с 5,3 сомони в конце прошлой недели.

Читайте такжеЗападные банки начали сворачивать рублевые операцииНа утро 17 декабря официальный курс Нацбанка был установлен на уровне 52 сомани за 1000 рублей (- 2,9% к курсу на середину ноября). Не исключено, что тенденция к снижению курса рубля будет и дальше продолжаться, с учетом общей ситуации вокруг рубля в самой России, подчеркнули в Нацбанке Таджикистана.