НБУ потратил на "спасение" гривни полмиллиарда долларов

С начала года показатель покупки валюты пока превышает ее продажу.

Национальный банк Украины за последние три недели - с 30 июля по 17 августа – в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке продал 526,6 млн долл.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой и позапрошлой неделе – с 30 июля по 10 августа - регулятор продал на рынке 311,6 млн долл.

При этом, как следует из комментария НБУ о ситуации на валютном рынке, на этой неделе – с 13 по 17 августа - регулятор продал 215 млн долл.

Учитывая эти данные, с начала года показатель покупки валюты пока превышает ее продажу на 702,1 млн долл.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 млрд долл., что на 5,6% ниже показателя на начало года.

Национальный банк в 2017 году купил на межбанковском валютном рынке на 1,3 млрд долл. больше, чем продал.