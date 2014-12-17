С начала недели 20 богатейших россиян стали беднее на $10 млрд из-за падения рубля

20 богатейших российских миллиардеров с начала текущей недели - кризисной для финансового рынка России - потеряли около $10 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index, оценивающего динамику крупнейших личных состояний, передает ТАСС.

С начала 2014 года суммарные потери 20 богатейших предпринимателей России достигли $64 млрд, сейчас они контролируют активы на $174 млрд.

По подсчетам Bloomberg, рыночные активы совладельцев "НОВАТЭКа" Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона потеряли в цене с начала года $7,8 млрд и $8,7 млрд, соответственно.

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Состояние основателя USM Holdings Алишера Усманова снизилось на $6,8 млрд, он уступил первое место в рейтинге российских миллиардеров от Bloomberg совладельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, потерявшему $1,2 млрд (его состояние составляет $13,6 млрд, на $239 млн больше, чем у Усманова).

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял за год $7,5 млрд. Совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков на фоне расследования дела о незаконной приватизации башкирского ТЭК потерял около 90% состояния - $9 млрд. Потери совладельца СМП-банка Аркадия Ротенберга Bloomberg оценивает в $2,3 млрд.

Увеличить состояние среди топ-20 российских миллиардеров в 2014 году удалось только совладельцу UC Rusal Олегу Дерипаске, акции ориентированного на экспорт алюминиевого концерна за год выросли на 100%. Его состояние увеличилось на $855,5 млн.

Bloomberg Billionaires Index оценивает личные состояния предпринимателей по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 декабря, в России курсы европейской и американской валют достигали 100 и 80 рублей соответственно. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов назвал сложившуюся ситуацию в валютно-финансовой сфере «критической».