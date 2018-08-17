Валюта дорожает: доллар в курсах Нацбанка устремился к психологической отметке

Официальный курс НБУ на 20 августа: 100 USD – 2789.8554 грн; 100 EUR – 3177.9243 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеНацбанк пока не планирует вводить ограничения на валютном рынке

100 USD США – 2789.8554 (17 августа – 2767.0533)

100 EUR – 3177.9243 (17 августа – 3146.1396)

В пятницу, 17 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,75/27,78 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 10 копеек выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,65/31,68 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляло 27,9326 грн/долл.