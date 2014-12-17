В Раде передумали спешить с увольнением главы Нацбанка Гонтаревой

«Хочу зачитать постановление о безотлагательном докладе главы Национального банка Гонтаревой В.А. о состоянии денежно-кредитного рынка Украины. Пункт первый постановления: безотлагательно заслушать главу Национального банка Гонтареву относительно состояния денежно-кредитного рынка Украины. Пункт второй: по результатам обсуждения этого доклада признать работу главы Национального банка неудовлетворительной и обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с предложением немедленно вынести на рассмотрение Верховной Рады ходатайство об увольнении Гонтаревой с занимаемой должности. Проект постановления есть, сегодня я его зарегистрирую», - сказал Рыбалка.

Он обратил внимание присутствующих на то, что Гонтарева не явилась на заседание банковского комитета Верховной Рады, несмотря на приглашение депутатов, делегировав вместо себя руководителя юридического департамента НБУ.

Также на заседании присутствовали активисты кредитного Майдана, которые накануне пикетировали здание Верховной Рады с требованием принять безотлагательные меры для реструктуризации валютных кредитов в связи с растущими расходами на их погашение в результате девальвации.

После выступления главы комитета и заслушивания представителей кредитного Майдана Рыбалка объявил перерыв, после которого заседание продолжилось, но уже без общественных активистов.

В ходе обсуждения проекта постановления комитет принял решение исключить пункт об увольнении главы НБУ, объясняя свое решение тем, что до заслушивания доклада Гонтаревой предлагать ее отставку – не логично.

«Во-первых, она отсутствовала. Во-вторых, как сказал глава комитета, комитет рекомендует Верховной Раде заслушать Гонтареву, а он лично, как депутат и глава комитета, инициирует это заслушивание в стенах Верховной рады, потому что она отсутствовала», - пояснил один из членов комитета, народный депутат Степан Кубив после заседания.

«Есть решение о том, чтобы просто заслушать ее на заседании Верховной Рады», - сообщил еще один из членов комитета, народный депутат Павел Ризаненко.

Читайте такжеНа теневом валютном рынке доллар продают уже и по 23 гривниКак сообщалось, глава Нацбанка Валерия Гонтарева неоднократно подчеркивала готовность доложить в Верховной Раде о состоянии дел на денежно-кредитном рынке и в банковском секторе страны, если получит официальное приглашение в парламент.

По информации в ряде СМИ, депутаты инициировали вопрос о необходимости вызвать главу НБУ Валерию Гонтареву в Верховную Раду для отчета о состоянии банковской системы, однако соответствующий проект постановления в парламенте зарегистрирован не был.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины предлагают Верховной Раде изменить порядок назначения и увольнения главы Национального банка Украины, предусмотрев в регламенте работы парламента доклад кандидата с указанием четких направлений будущей деятельности и доклад о результатах работы на данном посту в случае увольнения. Об этом говорится в зарегистрированном 11 декабря законопроекте N1399 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (о порядке назначения и освобождения от должности главы Национального банка Украины).

Информация об увольнении главы НБУ периодически появляется в СМИ, что, по мнению регулятора, связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине. Гонтарева неоднократно опровергала информацию о намерении уйти в отставку.

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Нацбанка и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой 19 июня.

Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.