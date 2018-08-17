Нацбанк рассмотрит вопрос об увольнении главы украинского филиала Сбербанка России

За последний месяц в отношении Ирины Князевой было открыто три уголовных производства.

В НБУ рассмотрят вопрос об увольнении Ирины Князевой с поста главы правления Сбербанка России в связи с неудовлетворительной деловой репутации.

Соответствующее обращение в НБУ подал журналист Антон Гринёв и опубликовал его на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что за последний месяц в отношении Ирины Князевой было открыто три уголовных производства: в Шевченковском УНП по факту вывода из банка 1 миллиона долларов в 2014 году, в обход лимита Нацбанка на вывод более 15 000 гривен, также в Дарницком УНП по фактам угроз журналисту и уголовное производство в СБУ по фактам возможного финансирования терроризма.

Кроме того, сообщает Гринёв, сотни новостей в украинских СМИ и постов в социальных сетях свидетельствуют об отсутствии необходимой деловой репутации у Ирины Князевой для занимания должности главы правления банка.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что руководство Сбербанка России вывели из банка и в срочном порядке обналичили более 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что СБУ проверит Сбербанк России на причастность к финансированию терроризма на основании расследования информагентства «Голос Народа».