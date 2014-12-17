В аннексированном Крыму некоторые российские банки как "иностранную валюту" продают только гривню

Как выяснилось, в одном из отделений РНКБ в Симферополе можно купить доллары по курсу 79 рублей за единицу. Здесь также можно купить гривню: за одну единицу придется заплатить 4,71 руб, сообщает Крым.Реалии.

В одном из симферопольских отделений«Крайинвестбанка» доллар продают по 95 рублей, евро - 110.

В симферопольском отделении «Фиабанка» американскую валюту можно купить по 82 рубля за доллар.

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В то же время, в отделении «Генбанка» сообщили, что долларов и евро в среду, 17 декабря, в наличии нет. Из "иностранной валюты" осталась только гривня. Ее продают по 3,98 руб.

С понедельника, 15 декабря, в России начался резкий рост курса доллара и евро относительно рубля. В обменных пунктах аннексированного Симферополя наблюдается ажиотаж.

В среду, 17 декабря, Центробанк России установил следующие курсы: доллар - 61,15 рубля, евро - 76,15 рубля.