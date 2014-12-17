В России из-за падения рубля остановились продажи путевок - Российский союз туриндустрии

Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает ТАСС.

Она отметила, что "туристы сейчас находятся в шоке - скачок валюты, который произошел 16 декабря, практически парализовал путешественников, продажи в компаниях в последние два дня просто встали". "Продажи могут не возобновиться, хотя в этом году спрос на турпутевки и так минимум на 50% ниже прошлогоднего", - подчеркнула пресс-секретарь РСТ. По ее словам, на фоне таких валютных скачков туроператорам было непросто определиться с внутренним курсом компании: одни банки меняли его несколько раз в течение дня, другие настолько завышали официальный курс, что турфирмам оказывалось невыгодно конвертировать рубли клиентов в валюту.

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При этом, по словам Тюриной, "отказов от туров, которые уже оплачены и забронированы, пока очень немного". Это подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Лишь единицы туристов, которые внесли предоплату за путевки, аннулируют их", - сказала она.

Ломидзе также отметила, что "туристический рынок РФ замер в ожидании дальнейших изменений курса валют". "Резкий скачок курса доллара и евро, который произошел накануне, остановил продажи в компаниях, туристы ждут, как будет ситуация развиваться", - добавила она. По словам представителя АТОР, спрос на турпоездки за границу в предстоящие новогодние праздники снизился в целом на 30-35%.

Ранее в АТОР отмечали увеличение спроса на внутренние направления, которое произошло на фоне резкого скачка цен на новогодние европейские туры. По данным ассоциации, средний прирост по продаже путевок на некоторые направления в России составил 25-30% по сравнению с 1 декабря прошлого года.

Напомним, вчера курс евро в России пробил психологическую отметку в 100 рублей, но потом отскочил от исторического максимума, опустившись до 90 рублей.