К закрытию торгов на межбанке гривня снизилась до 16,55 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались, но спрос традиционно превышал предложение.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 20,15/20,61 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2456/0,2536 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,6809 грн/долл., к этому часу было заключено 216 соглашений на 177,79 млн долл.

Напомним, во вторник, 16 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,00/16,25 грн/долл. против 15,84/16,14 грн/долл. на открытии торгов.