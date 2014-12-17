Часть российских банков перестала выдавать ипотеки

По их данным, прекратили заключать новые ипотечные договоры СМП банк, Транскапиталбанк, ТатФондБанк, Связь-банк, Промсвязьбанк, "Абсолют", МТС-банк, "Интеркоммерц" и "Глобэкс", сообщае ТАСС.

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Не выдают новые кредиты СМП банк, Транскапиталбанк, "Глобэкс" и ТатФондБанк, сообщили ТАСС в агентстве недвижимости "Миэль" по итогам обзвона своих партнеров в банковском секторе. Выдачу ипотечных кредитов приостановили Связь-банк, Промсвязьбанк, "Интеркомерц", "Абсолют", "МТС- банк" и "Глобэкс", рассказали в агентстве недвижимости Est-a-Tet.

Из этого перечня приостановку рассмотрения новых заявок подтвердили две кредитные организации - СМП и МТС банк.