Аналитики заговорили о глубокой рецессии России в 2015 году

Падение капитальных инвестиций и выпуска промышленного сектора, спад потребления продовольственных товаров в ноябре и развернувшаяся девальвация рубля вместе с растущей инфляцией свидетельствуют о стагнации в российской экономике, которая грозит перейти в глубокую рецессию в 2015 году, пишет Reuters.

Российская промышленность сократила объемы производства в ноябре и показала худший результат с июня 2013 года: объем промпроизводства упал на 0,4 процента в годовом выражении, в основном за счет обрабатывающих производств.

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В сентябре и октябре промышленный сектор РФ демонстрировал существенный рост на фоне активной господдержки.

Замедление или более глубокое падение выпуска отмечается в машинах, оборудовании, газовых турбинах, крупных категориях в автомобильной отрасли. В фундаментальных отраслях - стагнация или ухудшение ситуации.

Сфера услуг и розничная торговля два последних года поддерживали на плаву российскую экономику, не давая ей скатиться в стагнацию, но уже в прошлом году позитивный тренд начал постепенно снижаться, перейдя к явному ухудшению во второй половине текущего года, и к концу года ситуация радикально изменилась.

Рост реальных денежных доходов населения в ноябре сменился падением.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлом месяце упали к соответствующему периоду предыдущего года на 4,7 процента.

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"Инфляция постепенно разгоняется, доллар и евро обновляют исторические максимумы практически в ежедневном режиме, давление взаимных международных санкций усиливается. Все это создает атмосферу неуверенности в будущем и заставляет домашние хозяйства стандартно реагировать на приближение возможного социального и экономического кризиса, меняя модель поведения от потребления к сбережению", - сказал Георгий Остапкович, глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

При этом население оставляет за собой право на фоне ежедневно дешевеющего рубля и роста цен приобрести в конце года нужные и ненужные товары и услуги, исходя из принципа "бери сейчас, потом дороже будет".

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После последнего экстренного повышения ставок ЦБР экономические ведомства обещают пересмотреть свои прогнозы, которые резко устарели, поскольку у ЦБР ожидался рост экономики в следующем году около нуля, а у Минэкономики - спад на 0,8 процента.

"Наше исследование показывает, что хотя экономика продолжала стагнировать, еще не было никаких признаков коллапса в экономике", - написали эксперты Capital Economics.

Однако, ноябрьская статистика предшествует валютному кризису, который разворачивается в последние несколько недель декабря, а также аварийному повышению процентных ставок Центробанком в ночь на вторник.

"Иными словами, все, несомненно, будет значительно хуже с декабря, но это еще предстоит увидеть в статистических данных. Дело в том, что глубокая рецессия теперь выглядит почти неизбежной для России в 2015 году", - указал Capital Economics.

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Райффайзенбанк до усиления падения цены на нефть (до $60 за баррель) ожидал сокращения ВВП в 2015 году на 1,5 процента, сейчас прогноз стоит на пересмотре и возможный сценарий - спад около 4 процентов.

В политике ЦБР в 2015 году по-прежнему останется курс на замедление инфляции и обеспечение финансовой стабильности, говорят экономисты.

Власти России наметили согласованные действия для стабилизации курса, направленные на увеличение выдачи валютной ликвидности банкам и их докапитализацию, правительство велело экспортерам продавать валютную выручку ритмично и стабильно, чтобы избежать резких колебаний курса.

Минфин РФ объявил о начале продажи валютных остатков федерального бюджета на $7 миллиардов, а ЦБР провозгласил целый ряд мер, направленных на поддержку финансового сектора.

"Россия не нуждается в притоке капитала, а должна замедлить отток и избежать внутренней долларизации. Это редкий случай для страны в таких условиях (профицита платежного баланса) столкнуться с валютным кризисом. Вот почему выборочные и хорошо проработанные механизмы контроля за капиталом могут иметь смысл. Введение контроля за движением капитала не обязательно плохо само по себе. Выборочный контроль капитала может помочь привести экономику обратно к рублевым операциям, предотвращая долларизацию", - написали аналитики Barclays.

Ранее УНИАН сообщал, что российское Минэкономразвития не исключает входа экономики РФ в рецессию уже по итогам первого квартала 2015 года.